Sì, facciamolo: Kostic cambia maglia in Serie A | Prestito con diritto di riscatto

Filip Kostic sta per lasciare la Juventus, ma non il nostro campionato: si va verso il prestito a un club di Serie A.

Se da un lato la Juventus sta lavorando alacremente in questi ultimi giorni di calciomercato per consegnare a Thiago Motta una rosa all’altezza dei cinque impegni stagionali che la Vecchia Signora dovrà affrontare, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è segnalato particolarmente attivo anche sul fronte delle uscite.

Dopo la recente partenza di Daniele Rugani, accasatosi in prestito all’Ajax e sostituito numericamente dall’ex milanista Pierre Kalulu, il dirigente zebrato punta alla cessione degli altri esuberi. Fra loro figura anche Filip Kostic, esterno serbo finito ai margini del progetto bianconero.

Neppure convocato in occasione della prima partita di campionato contro il Como, vinta 3-0 da Vlahovic e compagni (in gol il giovane Samuel Mbangula, Timothy Weah e Andrea Cambiaso), l’ex Eintracht Francoforte ha le valigie pronte e sta per salutare Torino per giocarsi le proprie chance altrove. Già, ma dove?

Gli estimatori dell’esterno indubbiamente all’estero non mancano (pare addirittura che lo stesso Eintracht si sia informato sulla sua situazione contrattuale, ndr), ma anche fra le squadre di Serie A c’è chi non disdegnerebbe consegnargli una maglia da titolare. Una, in particolare, è segnalata molto attiva sul giocatore.

Filip Kostic è ormai pronto a salutare la Juve: resterà in Serie A

La duttilità di Kostic, in grado di giocare a tutta fascia e di ricoprire all’occorrenza anche il ruolo di terzino, non può chiaramente passare inosservata, al pari della voglia dell’ala di mettersi in gioco e di dimostrare tutto il suo valore.

Una chance che la Fiorentina gli regalerebbe volentieri, con la Juventus che – dal canto suo – non ostacolerebbe di certo la trattativa. Anzi: in queste ore Giuntoli sta dialogando con i viola per raggiungere un’intesa circa il trasferimento di Nico Gonzalez all’ombra della Mole Antonelliana e tanto Kostic quanto Arthur rappresenterebbero due contropartite tecniche estremamente gradite ai toscani.

Filip Kostic in prestito dalla Juventus alla Fiorentina? La situazione

Tramontata l’opzione Weston McKennie (recentemente reintegrato in rosa da Thiago Motta), la Fiorentina vorrebbe ora mettere le mani sul serbo a prescindere dall’esito delle discussioni per il trasferimento di Nico Gonzalez in bianconero.

Considerati i due anni di contratto che ancora lo legano alla Juventus, i gigliati potrebbero acquisire le prestazioni di Filip Kostic con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il suo arrivo sarebbe accolto con ampi sorrisi dall’allenatore del club, Raffaele Palladino. Com’è noto, l’ex tecnico del Monza fa del 3-4-2-1 il suo credo tattico; di conseguenza, poter contare sulla qualità del numero 11 zebrato in fase di spinta sulla corsia laterale mancina rappresenterebbe un’arma importante nel corso della stagione.