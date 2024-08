Tu non parti più, anzi rinnovi: Thiago Motta convince Giuntoli | Tolto d’urgenza dal mercato

Il tecnico juventino ha deciso di trattenere un calciatore che era ormai con un piede e mezzo fuori da Torino: pronto il rinnovo per lui.

La Juventus sembrava dover trovare grosse difficoltà in questo avvio di campionato. Infatti il prestagione non è stato dei migliori, con i bianconeri che sono riusciti a vincere solamente l’amichevole contro la Next Gen. E invece, al contrario di quanto si potesse pensare, la Vecchia Signora nella sfida contro il Como giocata lunedì sera ha vinto e ha convinto, facendo secchi i lariani con un netto 3-0.

Un risultato e una prestazione che dunque lasciano ben sperare per il futuro, anche collegandosi al tema mercato. In questi ultimi giorni dovranno arrivare i tasselli rimanenti per completare la rosa e renderla ancora più competitiva. Allo stesso tempo però si lavorerà anche sulle operazioni in uscita riguardanti gli esuberi.

Per quanto riguarda però uno di quei giocatori che sembrava in procinto di lasciare Torino la sua situazione è cambiata di colpo in maniera inaspettata. Infatti mister Thiago Motta pare aver convinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli a non farlo partire e a toglierlo dal mercato. Il tecnico infatti crede in lui e vuole puntarci forte. Di conseguenza cambia in maniera drastica il destino del diretto interessato, che addirittura adesso è vicino al rinnovo del contratto.

Svolta totale nel futuro del calciatore bianconero

Se fino a lunedì sera era poco più di uno sconosciuto agli occhi dei tifosi bianconeri e non solo, dopo la partita con il Como è cambiata del tutto la vita di Samuel Mbangula, il ragazzo classe 2004 lanciato da Thiago Motta dal primo minuto con ottimi risultati.

Come ben sappiamo infatti il giovane talento belga ha segnato un gol stupendo, facendo impazzire tutti. La cosa più importante per lui però è che dopo la grande prova dello Stadium è salito alla ribalta, e adesso anche il suo futuro pare essere cambiato del tutto.

Niente prestito per Mbangula: ora rinnova con la Juve

Tempo fa si era parlato di un possibile prestito per il ragazzo, in modo da potersi mettere in mostra in una realtà diversa rispetto a quella della Juve Next Gen. Adesso però le cose sono cambiate.

Thiago Motta vuole tenerlo e lo considera a tutti gli effetti un elemento della prima squadra, e a breve la società dovrebbe blindarlo con un lungo rinnovo di contratto.