Ce lo date in prestito? Clamorosa offerta dalla Serie A: Ilkay Gundogan arriva il 31 agosto

Dopo l’addio alla Nazionale tedesca, Ilkay Gundogan si avvicina all’Italia: potrebbe sbarcare a fine calciomercato in Serie A.

Sono ore calde per il destino di Ilkay Gundogan. Il centrocampista del Barcellona ha annunciato sui suoi profili social l’addio alla Nazionale tedesca, sottolineando come la decisione sia giunta dopo alcune settimane di riflessione: “È ora di porre fine alla mia carriera con la maglia della Germania”.

Il 33enne ha confessato che già prima dell’inizio di Euro 2024 percepiva una certa stanchezza a livello fisico e mentale e proprio questa condizione l’ha esortato a riflettere e a maturare la convinzione che il suo tempo in Nazionale sia finito: “Continuerò sicuramente a essere un tifoso della Germania e spero vivamente che la crescita possa continuare”, ha chiosato.

Gundogan ora si concentrerà soltanto sul suo prosieguo di carriera nelle squadre di club, con l’obiettivo di togliersi ancora qualche soddisfazione prima di appendere gli scarpini al chiodo.

A tal proposito, la sensazione è che il suo tempo tra le fila del Barcellona sia giunto al termine dopo una sola stagione disputata in Catalogna. Acquistato l’estate scorsa dalla compagine blaugrana a parametro zero, il tedesco è segnalato in uscita dal club. Più dettagliatamente, la dirigenza avrebbe detto al calciatore che – qualora ricevesse un’offerta interessante – non ostacolerà la sua eventuale volontà di migrare verso nuovi lidi.

Ilkay Gundogan in uscita dal Barcellona: una big di Serie A su di lui

Gundogan ha un contratto con il Barcellona valido ancora per due anni e gode della stima del suo allenatore, Hansi Flick: “Conosco molto bene Ilkay – ha affermato alla fine del match tra i blaugrana e il Valencia, come riporta la BBC –. Apprezzo il giocatore e la persona che è. Con lui abbiamo parlato di ogni scenario, ma resterà con noi. Non spetta a voi saperlo. Io ho la sensazione che lui resterà”.

Il tecnico, di fatto, non vorrebbe lasciarlo andare via, ma la sua intenzione fa a pugni con la delicata situazione finanziaria in cui versa il Barça e i milioni che potrebbero giungere dall’Arabia Saudita, dall’Inghilterra o da altre rivali spagnole potrebbero fare molto comodo. Attenzione, però, all’ipotesi prestito: in questo caso, anche una big di Serie A potrebbe fiondarsi sul mediano.

Gundogan alla Juventus: colpo last minute della Vecchia Signora

La Juventus, in particolare, sarebbe interessata ad acquisire le prestazioni di Ilkay Gundogan, ritenendo il suo profilo funzionale al credo tattico di Thiago Motta e ai numerosi impegni che la Vecchia Signora sarà chiamata ad affrontare nel corso della stagione.

Un centrocampo formato da Locatelli, Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Fagioli, McKennie, eventualmente Koopmeiners e Gundogan farebbe letteralmente sognare i tifosi: Giuntoli lo sa e si prepara all’affondo last minute…