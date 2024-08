“Stanno trattando per Chiesa”: se lo fa scappare in diretta Sky Sport | Tradimento velenoso

“Stanno trattando Chiesa”, l’ex calciatore se lo lascia scappare in diretta: oramai non ci sono più dubbi

Il campionato di Serie A è ripartito ufficialmente nell’ultimo sabato. Tra colpi di scena e risultati inaspettati il massimo torneo italiano è ritornato, per la gioia di tutti i tifosi e gli amanti del calcio.

Proprio come è ritornato l’appuntamento che gli amanti di ‘Sky Sport‘, in particolar modo del programma “Il Club“, attendevano dalla fine dello scorso campionato.

Il programma condotto dal giornalista Fabio Caressa, insieme ai suoi ospiti, ha regalato (come sempre) aneddoti calcistici e soprattutto dei curiosi siparietti.

Nella vicenda in questione il protagonista principale è Federico Chiesa che sta vivendo un periodo da separato in casa con la Juventus 2visto che non rientra nei piani di Thiago Motta.

“Stanno trattando Chiesa”, curioso siparietto Di Canio-Bergomi

Il calciomercato estivo si sta per avviare, sempre di più, verso la conclusione. Le big devono ancora ultimare la rosa e piazzare gli ultimi “esuberi” che non fanno più parte del loro progetto. Tra i calciatori da cedere, quanto prima, spunta il nome di Federico Chiesa. L’esterno d’attacco è in scadenza di contratto il prossimo anno e, per poter monetizzare (anche una piccola parte), la Juventus deve necessariamente cederlo tra pochi giorni.

Tantissime le piste che si sono aperte per lui, ma di concrete nessuna. O forse una come ha fatto chiaramente intendere Paolo Di Canio. Durante l’ultima puntata, infatti, l’ex calciatore della Lazio si è lasciato andare ad una frase che ha infiammato i sostenitori del club italiano. e parlava con il suo ex collega, Beppe Bergomi. Sulla sua vicenda ha voluto fare il paragone con Bonucci: “E’ clamoroso, fino a che ce l’ha gioca, ma proprio non lo vogliono. Non si allena con la squadra, stessa cosa successe con Bonucci“.

Caso Chiesa, Di Canio a Bergomi: “Beppe, tu lo sai, non fare il furbino”

Dopo l’intervento del campione del mondo dell’82 è intervenuto proprio Paolo di Canio che, anche in maniera piuttosto simpatica, ha voluto far intendere il futuro di Federico Chiesa. Un futuro che potrebbe tingersi di nerazzurro, sponda Inter.

“Non è fuori rosa ufficialmente, no? Si allena non con i compagni, ma stanno trattando. Staranno trattando”. Poi la pausa con tanto di occhiata verso Bergomi: “Tu lo sai zio che staranno trattando, non fare il furbino“.

Di Canio-Bergomi su Chiesa: “Zio, lo sai che stanno trattando con l’Inter, non fare il furbino”. pic.twitter.com/jfOt3ggLHS — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) August 19, 2024