Shock in Bulgaria, in CSKA Sofia-CSKA 1948 tifosi in campo al termine del match: alcuni agenti feriti (VIDEO)

Ha dell’assurdo quanto successo questa sera in Bulgaria. In particolare al termine del match CSKA Sofia-CSKA 1948 terminata 0-2, come riportato dalla stampa bulgara attraverso alcuni tweet pubblicati sui propri siti ufficiali, alcuni tifosi hanno invaso il campo. I calciatori sono corsi negli spogliatoi, mentre alcuni agenti sono rimasti feriti negli scontri:

🇧🇬Animals (CSKA Sofia) salta al campo tras la derrota de su equipo.

Varios policías heridos tras los enfrentamientos. CSKA Sofia – CSKA 1948 Sofia

31/05/24. #ultras pic.twitter.com/3pLzA3418H — Calle ℌ Grada (@CalleYGrada) May 31, 2024