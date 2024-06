Palermo, club omaggia i tifosi rosanero: “Passione che mai tramonterà” (FOTO)

E’ terminata da qualche giorno la stagione del Palermo. Tra sconfitte, gioie e dolori, la passione dei tifosi rosanero non è mai mancata: sia al Barbera che in trasferta.

Il club rosanero, mediante una Instagram stories, ha voluto omaggiare gli straordinari numeri di presenze allo stadio dei rosanero: ” ⁠Quasi mezzo milione di presenze allo stadio Renzo Barbera;

✔️ ⁠⁠⁠Record di spettatori in Serie B in singola gara durante la regular season: Palermo-Como (31211);

✔️ Media spettatori più alta tra le squadre di Serie B (23671);

✔️ ⁠⁠⁠Secondi per numero totale di presenze in trasferta (21457).

Solo alcuni numeri che testimoniano come questa fede, questo amore per questi colori, questa passione, non finiranno mai. E siamo pronti a ripartire, insieme. Perchè solo insieme siamo il Palermo 💗🖤”.