Palermo: relax in spiaggia per Ceccaroni insieme all’ex rosa Fiordilino (FOTO)

La serie B volge al termine, con la sola finale playoff tra Venezia e Cremonese che decreterà l’ultimo verdetto. Per i rosanero, questa settimana, è arrivato il “rompete le righe”, con i calciatori che godranno di un pò di relax in attesa dell’inizio del ritiro estivo in programma a luglio.

Intanto Ceccaroni, difensore dei rosanero, ha già raggiunto la spiaggia in compagnia di un ex rosanero, nonché suo ex compagno di squadra ai tempi del Venezia, Fiordilino. Entrambi hanno immortalato il momento con un selfie pubblicato sui propri profili Instagram.