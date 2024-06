Bari, corteo di protesta contro la multiproprietà: insulti ai De Laurentiis (VIDEO)

A Bari i supporters dei galletti sono scesi in piazza. Al centro le proteste contro i De Laurentiis e in generale contro le multiproprietà. Il corteo era stato annunciato già diversi giorni fa dai tifosi mediante alcuni comunicati pubblicati nelle varie pagine social.

"Per la nostra città!"

Centinaia di tifosi del Bari in corteo nel centro cittadino, in polemica con l'attuale gestione del club. "Questa curva è da serie A". pic.twitter.com/sE4QHXPf6o

— Tgr Rai Puglia (@TgrRaiPuglia) June 1, 2024