Palermo in vacanza: prime giornate di mare per la famiglia Di Mariano (FOTO)

Nella giornata di mercoledì, 29 maggio, il Palermo ha svolto l’ultimo allenamento della stagione. I rosanero si raduneranno nelle prossime settimane prima della partenza per Livigno, sede del ritiro estivo in programma dal 7 al 20 luglio. Nel frattempo, per qualche giocatore, sono già iniziate le giornate di relax. Attraverso il proprio profilo Instagram, Gioia Rocci, moglie di Francesco Di Mariano, ha pubblicato una foto scattata a Mondello:

