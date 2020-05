Tragedia a Boltiere, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato da “L’Eco di Bergamo” un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati. Ad accorgersi dell’incidente una donna di passaggio. Nonostante la folle corsa al 118, per il bimbo, arrivato in ospedale con ferite troppo gravi e condizioni disperate, non c’è stato nulla da fare.