L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul processo Maredolce 2. Vanno a giudizio tutti e 41, cinque in ordinario e trentasei in abbreviato. Tra le persone coinvolte in entrambi i fascicoli Paolo Rovetto, 25 anni, titolare dell’impresa funebre. Nell’inchiesta era emerso pure come le cosche in città puntassero sulla gestione delle case di riposo per anziani.