L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul quartiere Noce. I docenti delle scuole del quartiere diventano lettori di fiabe speciali per i loro alunni, costretti a casa dall’emergenza Covid-19. I bambini si affacciano dai balconi delle case in cui vivono con i loro genitori. Le prime letture, armati di mascherine e guanti monouso, sono state in piazza Noce, Baglio dei Crociferi, via Regina Margherita e via Gubbio.