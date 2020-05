L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul via libera ai mercati rionali. Il Sindaco Orlando ha firmato un ordinanza che autorizza solamente l’avvio di sei mercati: si tratta dei bazar di via Nina Siciliana e via Uditore, programmati per venerdì; e quelli di Borgo Nuovo, Monte Pellegrino (via Cirrincione) e via Paulsen di sabato. In queste aree è permesso il rispetto del distanziamento fisico, degli ingressi contingentati, sorveglianza e varchi d’accesso presidiati. Con gli altri commercianti continua il braccio di ferro.