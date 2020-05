L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla movida selvaggia a Palermo. Il “liberi tutti” si sta trasformando in un incubo, soprattutto alla Vucciria. Il Sindaco Orlando è molto preoccupato e lancia un ultimatum: «Se continua così, chiudo tutto». Nel mentre, si pensa alla misura drastica di imporre un divieto di passaggio pedonale in alcune aree di Palermo: «Mi auguro di non essere costretto a chiudere alcune zone della città, dipende dal comportamento di tutti e di ciascuno».