L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ripartenza turbolenta della Sicilia. Musumeci ha mostrato preoccupazione per la movida selvaggia alla Vucciria «Da cittadino sono fortemente preoccupato, da governatore temo che si debba necessariamente tornare indietro. Non vorrei assolutamente farlo, ma se queste scene si dovessero ripetere nelle prossime giornate sarò costretto ad adottare provvedimenti. Invito tutti ad avere un po’ di sana paura. Oggi siamo convinti che sia finito tutto. E non è possibile. Aumento controlli? Ne parlerò a giorni con il prefetto di Palermo».