L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ipotesi di una C semiprofessionistica. In seguito al Consiglio federale odierno, il Palermo potrebbe festeggiare la promozione in Serie C. Tuttavia, bisognerà capire in quale campionato verrà collocato il club rosanero, una volta uscito dal settore dilettanti. Il timore che sta prendendo piede è quello di una riforma dei campionati, che vedrebbe una Serie B divisa in due gruppi da 20 squadre e relativa riduzione della Serie C a campionato “semiprofessionistico” con 3 gironi da 20 squadre. Un dubbio che incide sul Palermo, che vorrebbe cambiare la propria denominazione da Ssd a società professionistica.