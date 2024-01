Shalke 04: società verso il fallimento, il club rischia di scomparire dai professionisti

La gestione sportiva ed economica dello Schalke 04 potrebbe portare la squadra a un tracollo totale.

Secondo quanto riportato da “Sky Sports Germany” se dovesse arrivare la retrocessione per la società sarebbe praticamente impossibile ottenere la licenza per la 3.Liga. In altri termini sparirebbe dalla mappa del calcio europeo.

A preoccupare è soprattutto la stabilità finanziaria del club che si trova ad affrontare un enorme debito: secondo i media in Germania si parla di circa 165 milioni di euro, una somma enorme che non gli consentirebbe di ripartire in caso di retrocessione.