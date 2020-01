«Penso a come sarebbe stata la mia carriera senza infortuni. Gli anni volano ed è sempre più difficile recuperare. Però ormai sono guarito e convinto di vivere una fase positiva. Un giorno mio padre mi rimproverò perchè andavo male a scuola: “Con il calcio è finita!”, la sua minaccia. Ero disperato, non immaginavo di poterne fare a meno. In momenti critici, si pensa di gridare “Basta !”. Ma, quando al calcio dedichi tutto te stesso, la voglia di emergere resta sempre più forte di quella di mollare. Durante la partita, non si pensa a niente. In allenamento, stai attento alle ricadute, ma è una condizione che con il tempo si dimentica». Queste le parole di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Il Corriere dello Sport”.