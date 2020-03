L’attaccante del Palermo, Ferdinando Sforzini, ha parlato al sito ufficiale del club rosanero. Ecco le sue parole: «Oggi il pensiero va a chi sta combattendo questa battaglia contro il virus – dichiara Ferdinando Sforzini ai microfoni di ssdpalermo.it – soprattutto gli anziani ed i più deboli, speriamo che i contagi possano diminuire al più presto. Non mi sarei mai aspettato nel 2020 di assistere ad una situazione del genere, ma bisogna andare avanti con lucidità, coraggio e soprattutto senso civico. La Società ha giustamente scelto di prolungare lo stop degli allenamenti, è chiaro che bisogna prima tutelare la salute di tutti, quando sarà finita l’emergenza dovremo farci trovare pronti ad effettuare una nuova preparazione come quella estiva, non ci sono alternative perché abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e credo che questo sia l’unico modo per farlo».