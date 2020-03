Scelta coraggiosa quella dell’ex centrocampista del Chelsea, John Obi Mikel, che ha lasciato il Trabzonspor dato che non vuole giocare in questo stato di emergenza per il Coronavirus. Il campionato turco sta continuando regolarmente e il centrocampista nigeriano più volte aveva manifestato il suo dissenso su Instagram. Di seguito le sue parole pubblicate sul suo profilo: «Non mi sento a mio agio e non voglio giocare in questa situazione. In questo momento critico ognuno di noi dovrebbe essere a casa con la propria famiglia e i propri cari. La stagione dovrebbe essere cancellata, con il mondo che affronta un periodo così turbolento».