A Portici, secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, si registra il primo caso di coronavirus. A darne notizia è stato il primo cittadino, Enzo Cuomo, che ha raccontato quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito dal sindaco, la donna contagiata è un’anziana affetta già da altri gravi patologie. Per fortuna, al momento, le sue condizioni non sembrano gravi. E’ in isolamento domiciliare e per lei, nonostante i sintomi manifestati, non si è reso necessario il ricovero in ospedale. La figlia, rientrata da Milano lo scorso 27 febbraio, per ripartire poi il 2 marzo avrebbe infettato la madre. L’esito del tampone eseguito il 13 marzo è giunto nella tarda serata del 16 marzo. Nel frattempo già da giorni l’Asl è in costante monitoraggio della paziente, che al momento non presenta problemi particolari. Il sindaco, Enzo Cuomo ha dichiarato: «Alcuni hanno pensato che fossero e fossimo immuni al Coronavirus – tuona il primo cittadino dopo aver visionato le foto dell’area mercatale – e sabato mattina hanno affollato le strette ed esigue strade ed i marciapiedi dell’asse viario mercatale pensando di festeggiare con un po’ di anticipo lo struscio del Giovedì Santo».