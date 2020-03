L’attaccante del Palermo, Ferdinando Sforzini, ha parlato al sito ufficiale del club rosanero. Ecco le sue parole: «In un momento delicato come questo noi ‘over’ non possiamo che essere d’esempio per gli ‘under’ – prosegue il numero 32 rosanero – siamo di continuo in contatto con i più giovani, anche se virtualmente, e li sosteniamo. In questi ultimi giorni, un po’ per farci compagnia ed un po’ per interagire con i fans, ci siamo collegati più volte in diretta su Instagram. Mi ha colpito molto il ringraziamento dei nostri sostenitori per aver regalato qualche minuto di spensieratezza, anche in questa occasione siamo stati ricoperti d’affetto. I nostri tifosi sono eccezionali e lo hanno dimostrato per l’ennesima volta domenica scorsa quando in massa hanno partecipato al flash mob cantando l’inno del Palermo, è stato un gesto che mi ha emozionato. La mia giornata tipo in questi giorni? Molto schematica: sveglia, colazione, allenamento, pranzo, un po’ di tv, qualche videochiamata con la mia compagna Sara e mio figlio Marcello, cena e poi a dormire molto presto. E’ inevitabile provare un po’ di solitudine soprattutto durante i pasti ma bisogna tenere duro. Dal punto di vista atletico stiamo svolgendo un programma che prevede l’alternanza tra un lavoro di forza e circuiti di fitness ad alta intensità che sollecitano le frequenze cardiache simulando la corsa».