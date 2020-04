Intervenuto ai microfoni di “Casa Di Marzio”, Nando Sforzini, attaccante del Palermo, si è espresso così: «Sono fortunato, ho una bella casa e riesco ad allenarmi, nella sfortuna la giornata in qualche modo mi passa. Sto cercando di tenermi il più in forma possibile. Palermo? Nonostante sia in Serie D è il massimo della mia carriera. Non avevo mai giocato al Barbera, neanche da avversario per un motivo o per un altro, ho debuttato facendo gol dopo pochi secondi, è stato incredibile».