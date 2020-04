Intervenuto ai microfoni di “Casa Di Marzio”, Nando Sforzini, attaccante del Palermo, si è espresso così: «Da professionista la testa va sempre al campo, se si riprenderà come speriamo è giusto che il Palermo conquisti il risultato sportivo sul campo. Molte squadre di D avrebbero difficoltà ad affrontare i vari protocolli sanitari, non è il caso del Palermo ma a oggi vedo difficile che si riprenda proprio per questo motivo. Speriamo la promozione arrivi sul campo, ma dobbiamo aspettare».