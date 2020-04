Stando a quanto riferito da “Vallejatonews.it”, a San Giuseppe Jato sono arrivate oggi le 3 mila mascherine acquistate grazie alla donazione di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo calcio. «Saranno distribuite alle famiglie», spiega il sindaco Rosario Agostaro, che si è avvalso della collaborazione del medico Salvatore Maniscalco. Che racconta: «Nelle scorse settimane ci eravamo sentiti con Di Piazza perché la sorella, che vive in paese, è una delle mie assistite. E’ nata così l’idea della donazione alla comunità jatina». E i medici di base avranno un ruolo strategico per individuare i pazienti che necessitano delle mascherine. Ma l’obiettivo del Comune è riuscire a distribuirle a tutti. «Altre ne arriveranno nei prossimi giorni», assicura Agostaro. La restante parte della donazione di Di Piazza servirà per aiutare le famiglie in difficoltà economiche. E sono state tante nell’ultimo mese le testimonianze di solidarietà.