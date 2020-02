Nella giornata di oggi, i giocatori del Palermo Christian Langella e Ferdinando Sforzini, si sono recati presso l’istituto “Francesco Paolo Cascino” di Palermo per incontrare gli alunni e trattare alcuni importanti temi. Tra le tematiche riprese dai due rosanero vi erano la corretta alimentazione, consigli su come essere autonomi lontani da casa e come progettare un futuro dopo il calcio.