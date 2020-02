Come evidenziato da “Gazzetta.it”, dopo l’amichevole estiva tra Juventus e K League, match che Cristiano Ronaldo ha visto dalla panchina, è arrivato il risarcimento ordinato da parte del tribunale di Incheon per i due tifosi coreani che avevano fatto causa all’agenzia locale, la The Fasta, che ha venduto i biglietti della gara.