Secondo quanto riportato da “Pescarasport24.it”, il Pescara avrebbe in mente di piazzare un colpo di esperienza per il reparto offensivo. Con il mercato chiuso, si guarda agli svincolati. Tra i calciatori che ancora non hanno trovato squadra e che sono finiti sul taccuino dei dirigenti del Pescara figurano Alessandro Matri, Oba Oba Martins, offerto nelle scorse settimana al Monza in Serie C, e Valeri Bojinov, svincolato dopo l’esperienza con il Botev Vratsa.