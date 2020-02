Al termine dell’ultima giornata del campionato di Serie A, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo. Ecco qui di seguito tutti gli squalificati del massimo campionato italiano:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ELMAS Eljif (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POLI Andrea (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

TORREGROSSA Ernesto (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).