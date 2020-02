Il tecnico del Savoia Carmine Parlato, ha voluto rispondere ad alcune domande proposte dai giornalisti di Torre Annunziata. Ecco di seguito quanto riportato dal sito ufficiale del club campano:

Ritiene, come sottolineato anche da diversi colleghi del girone, che il Savoia sia la squadra che esprime il più bel gioco? «Credo che sia molto importante per me che tutto il collettivo giochi con concentrazione nelle due fasi di gioco, in quanto ognuno ha un compito individuale da svolgere e che il blocco squadra si muova insieme. Discorso valido sia nel gioco che sulle palle inattive».

Mancano 12 giornate al termine del campionato. Essere costretti a rincorrere non è semplice, soprattutto sul piano mentale. Come sta impostando il lavoro in vista dello sprint finale? «Pensiamo, esclusivamente, alla prossima gara contro il Roccella. Non sprechiamo energie inutili».

Difesa che continua ad essere il vostro punto di forza, ma poco alla volta anche in chiave offensiva il lavoro inizia a pagare, in attesa di sfruttare anche le enormi potenzialità di De Vena da questo punto di vista. Non crede che le critiche arrivate siano alquanto ingenerose, considerando che al momento soltanto Palermo e Acireale hanno segnato qualche gol in più del Savoia? «Credo che la squadra stia lavorando bene in fase realizzativa. Anche se l’errore è sempre la novità del giorno. Abbiamo bisogno di tutti a prescindere, e non di un solo giocatore. Arriverà anche il tempo di De Vena».