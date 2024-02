Il settore giovanile del Palermo è stato impegnato oggi sul campo del Bari per le sfide valevoli per le categorie U15 e U16. I 2009 rosanero pareggiano 0 a 0 al campo “Antonucci” di Bitetto: un punto che permette alla squadra di mister Chiappara di salire a quota 34 nella classifica del Girone c. L’U16 invece perde 4 a 0 (Anaclerio, Bonamico, Scarano, Mundo).

