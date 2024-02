Gazzetta dello Sport: “Primavera Palermo, i baby perdono pure a Benevento”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Primavera del Palermo che ieri ha perso contro il Benevento.

Ancora una battuta d’arresto per la Primavera del Palermo che nel 2024 non è ancora riuscita a conquistare i tre punti. Stavolta i rosanero hanno ceduto in casa del Benevento secondo in classifica. Una partita rocambolesca che alla fine ha premiato i padroni di casa, al quinto successo di fila. Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni, nella ripresa è successo di tutto: il primo gol è arrivato dopo 10 minuti grazie al centravanti di casa Perlingieri. Tre minuti dopo il raddoppio del Benevento firmato da Francescotti.

Il Palermo ha dimezzato le distanze al 21’: in rete Sessa, entrato pochi secondi prima. Al 27’ però il Benevento si è riportato avanti di due gol: a siglare il 3-1 Polverino. La squadra di Di Benedetto (privo di numerosi elementi, tra cui Kubi e Marong) non ha mollato e al 35’ con Di Mitri ha accorciato le distanze, per pareggiare poi al secondo minuto di recupero grazie a Morra. Quando pensavano di aver compiuto l’impresa però, i rosanero hanno subito il gol della beffa: ancora Perlingieri, protagonista, al 50’. Sabato prossimo, per il Palermo sfida interna col Perugia.