Settore giovanile e femminile rosanero: vittorie per Palermo Women e Under 14, pari per l’Under 17

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Settore Giovanile e Femminile del Palermo. Successi importanti per la Prima Squadra Femminile e per l’Under 14, mentre la Primavera e l’Under 19 femminile cedono di misura nei rispettivi impegni di campionato.

Nel campionato di Serie C Femminile – Girone D, il Palermo Women conquista la prima vittoria stagionale superando con un netto 3-0 il Matera Women. Le reti di Dragotto, Chirillo e Coco regalano i tre punti alle rosanero, protagoniste di una prestazione convincente al “Pasqualino” di Carini.

In Primavera 2 – Girone B, il Palermo cade sul campo del Perugia per 2-1, nonostante la rete di Di Mitri, che aveva momentaneamente riaperto la gara.

Sconfitta anche per l’Under 19 femminile, impegnata nel campionato di Eccellenza: al “Santocanale”, le giovani rosanero si arrendono al Giovanile Rocca per 3-2, con marcature firmate da Tarantino e Costa.

Pareggio esterno per l’Under 17 maschile, che nel campionato nazionale di Serie A e B – Girone C impone il 2-2 all’Avellino grazie alle reti di Balsamo e Puccio.

Turno di riposo per le formazioni Under 16 e Under 15, mentre l’Under 14 maschile apre il proprio campionato in maniera travolgente: nel Girone 8 dei Giovanissimi Professionisti U14, i rosanero battono il Monopoli con un roboante 7-1, grazie alla tripletta di Taormina e ai gol di Lo Verso, Matranga, Internicola e Bongiovanni.