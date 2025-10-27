Palermo-Monza, parla il doppio ex Sonzogni: «Due squadre da Serie A, Inzaghi favorito ma occhio a Bianco»

Martedì sera, al Renzo Barbera, il Palermo di Pippo Inzaghi ospiterà il Monza di Paolo Bianco in uno dei match più attesi del turno infrasettimanale di Serie B. I rosanero, reduci dal ko di Catanzaro, cercano riscatto davanti al proprio pubblico; i biancorossi arrivano invece da tre vittorie consecutive e vogliono dare continuità al buon momento.

Intervistato da Monza-News.it, Giuliano Sonzogni, storico doppio ex di entrambe le squadre, ha presentato la sfida: «È una partita tra due club forti e ambiziosi. Palermo e Monza puntano alla Serie A, ma parliamo di due piazze molto diverse. A Palermo si vive di calcio e le pressioni sono altissime: non verrebbero perdonati altri passi falsi in casa».

L’ex allenatore, vincitore di un campionato di Serie C con i rosanero e protagonista di due stagioni da sogno a Monza, ha sottolineato le differenze tra i due tecnici: «Inzaghi propone un gioco più offensivo e ha molta esperienza, Bianco invece è un tecnico emergente che lavora sul collettivo e sulla precisione tattica. Entrambi, però, hanno qualità».

Come riportato da Monza-News.it, Sonzogni ha ricordato anche il percorso delle due squadre in campionato: «Il Palermo ha investito tanto negli ultimi anni e punta deciso alla promozione. Il Monza, dopo un avvio incerto, ha trovato continuità e può essere la sorpresa. Non avere la pressione che c’è a Palermo può rivelarsi un vantaggio».

Guardando la classifica, il tecnico lombardo non ha dubbi: «Il Palermo resta una delle favorite, ma la Serie B è imprevedibile. Ogni anno spunta una sorpresa, come il Modena oggi capolista. Ma Palermo e Monza hanno rose importanti e arriveranno in alto».

Sonzogni ha poi voluto ripercorrere i suoi ricordi da allenatore: «A Palermo vincemmo un campionato con Sensi presidente, ma le mie dimissioni a due giornate dalla fine vennero interpretate come un esonero. Fa sorridere, ma i tifosi ricordano ancora quella cavalcata. A Monza, invece, ho vissuto emozioni fortissime: due finali playoff mancate di un soffio e una salvezza all’ultima giornata. Sono esperienze che porto nel cuore».

Infine, una promessa: «Sì, sarò al Barbera per vedere Palermo-Monza. È una partita speciale per me. Mi auguro che entrambe possano tornare presto in Serie A».