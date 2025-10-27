Palermo-Monza, parla il doppio ex Sonzogni: «Due squadre da Serie A, Inzaghi favorito ma occhio a Bianco»

Ottobre 27, 2025

Martedì sera, al Renzo Barbera, il Palermo di Pippo Inzaghi ospiterà il Monza di Paolo Bianco in uno dei match più attesi del turno infrasettimanale di Serie B. I rosanero, reduci dal ko di Catanzaro, cercano riscatto davanti al proprio pubblico; i biancorossi arrivano invece da tre vittorie consecutive e vogliono dare continuità al buon momento.

Intervistato da Monza-News.it, Giuliano Sonzogni, storico doppio ex di entrambe le squadre, ha presentato la sfida: «È una partita tra due club forti e ambiziosi. Palermo e Monza puntano alla Serie A, ma parliamo di due piazze molto diverse. A Palermo si vive di calcio e le pressioni sono altissime: non verrebbero perdonati altri passi falsi in casa».

L’ex allenatore, vincitore di un campionato di Serie C con i rosanero e protagonista di due stagioni da sogno a Monza, ha sottolineato le differenze tra i due tecnici: «Inzaghi propone un gioco più offensivo e ha molta esperienza, Bianco invece è un tecnico emergente che lavora sul collettivo e sulla precisione tattica. Entrambi, però, hanno qualità».

Come riportato da Monza-News.it, Sonzogni ha ricordato anche il percorso delle due squadre in campionato: «Il Palermo ha investito tanto negli ultimi anni e punta deciso alla promozione. Il Monza, dopo un avvio incerto, ha trovato continuità e può essere la sorpresa. Non avere la pressione che c’è a Palermo può rivelarsi un vantaggio».

Guardando la classifica, il tecnico lombardo non ha dubbi: «Il Palermo resta una delle favorite, ma la Serie B è imprevedibile. Ogni anno spunta una sorpresa, come il Modena oggi capolista. Ma Palermo e Monza hanno rose importanti e arriveranno in alto».

Sonzogni ha poi voluto ripercorrere i suoi ricordi da allenatore: «A Palermo vincemmo un campionato con Sensi presidente, ma le mie dimissioni a due giornate dalla fine vennero interpretate come un esonero. Fa sorridere, ma i tifosi ricordano ancora quella cavalcata. A Monza, invece, ho vissuto emozioni fortissime: due finali playoff mancate di un soffio e una salvezza all’ultima giornata. Sono esperienze che porto nel cuore».

Infine, una promessa: «Sì, sarò al Barbera per vedere Palermo-Monza. È una partita speciale per me. Mi auguro che entrambe possano tornare presto in Serie A».

