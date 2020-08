La quarta serie italiana e le più importanti competizioni dilettantistiche si avvarranno in partita del Nike STRIKE PRO Team, caratterizzato da un design a 12 pannelli e un rivestimento testurizzato per tocco e sensibilità eccezionali, camera d’aria in gomma rinforzata per mantenere la forma e scanalature Nike Aerowtrac per stabilizzare la traiettoria. Per gli allenamenti ecco invece il Nike Strike Team, in tecnologia soft-touch.

Il calcio a 5, come riporta “Seriedmagazine.it”, dà invece il benvenuto al Nike Futsal PRO e al Nike Futsal MAESTRO, palloni a rimbalzo controllato con una maggiore sensibilità nel tocco e una velocità di scorrevolezza massimizzata sul terreno di gioco.