Al momento, le italiane qualificate direttamente ai gironi sono Roma (in virtù del quinto posto in campionato) e Napoli (in quanto vincitrice della Coppa Italia), mentre il Milan comincerà la sua corsa europea dal secondo turno preliminare. Come spiega la “Gazzetta dello Sport”, molto dipenderà comunque dal percorso delle italiane nelle ultime fasi delle coppe europee in questa stagione.

Nel caso in cui il Napoli vincesse questa Champions, infatti, il Milan si troverebbe direttamente ai gironi della prossima Europa League.

Al momento attuale, Roma e Napoli sono teste di serie verso il sorteggio dei gironi di Europa League, con il secondo e terzo miglior coefficiente (in attesa del finale di stagione) dietro l’Arsenal ed eventualmente anche dietro il Tottenham se dovesse superare i preliminari.

Più complessa la strada per il Milan, atteso infatti da tre sfide secche tra settembre e ottobre: due preliminari (17 e 24/9) e un playoff (1/10) in partita unica. E se nei primi due i rossoneri saranno teste di serie, evitando così i rischi, nel playoff la squadra di Pioli rischia di trovare rivali come Tottenham, Basilea, Sporting, Wolfsburg. Verso i gironi, attualmente il Milan si trova in terza fascia ma ha anche possibilità di entrare in seconda, in base all’andamento dei preliminari.