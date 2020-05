Il Consiglio della LND terminato poco fa non ha lasciato spazio alle sorprese per quanto riguarda le proposte legate alle promozioni in serie C: la Lega Nazionale Dilettanti, infatti, chidererà in Consiglio federale la promozione delle capoliste dei nove gironi, ovvero Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo.

Con la retrocessione delle ultime quattro di ogni girone, ci sono ben 14 squadre sulle 36 retrocesse che, al momento della conclusione del campionato, non erano retrocesse, ma si trovavano nella posizione di dover disputare uno spareggio playout. Avevamo già scritto che, al momento dello stop, erano 22 le società retrocesse:

Girone A

Verbania

Ligorna

Girone B

Milano City

Dro

Inveruno

Girone C

San Luigi

Villafranca Veronese

Girone D

Alfonsine

Savignanese

Girone E

Ponsacco

Tuttocuoio

Girone F

Sangiustese

Avezzano

Chieti

Jesina

Girone G

Tor Sapienza

Ladispoli

Budoni

Girone H

Francavilla

Agropoli

Girone I

San Tommaso

Palmese

A queste, però, se ne sono aggiunte altre 14, ovvero:

Girone A

una tra Fezzanese e Ghiviborgo/Bra (sono a pari punti, da capire il criterio)

Vado

Girone B

Levico Terme

Girone C

una tra Vigasio e Montebelluna (sono a pari punti, da capire il criterio)

Tamai

Girone D

Crema (una partita in meno: se si dovesse valutare la media punti, la quartultima sarebbe la Sammaurese)

Ciliverghe

Girone E

Bastia

Pomezia

Girone G

Città di Anagni

Tor Sapienza

Girone H

due tra Nardò, Grumentum e Nocerina (da capire il criterio )

Girone I

una tra Roccella e Corigliano (sono a pari punti, da capire il criterio)

Marsala

Palmese