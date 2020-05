«Sui social i leoni di tastiera mi insultano in modo brutale, mi accusano di far parte di qualche complotto, di esser venduto, mi arrivano anche minacce di morte, davvero brutali. Specie con quello che sto dicendo adesso: attenzione a fare la movida e occhio che il virus sta circolando». A parlare, ospite su “Rai Radio1”, è Fabrizio Pregliasco, virologo Unimi, Direttore sanitario IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Presidente Anpas. Non ha pensato di denunciare chi la minaccia in questo modo? «Si si, perché si va veramente oltre”. Il suo nome completo è Fabrizio Ernesto Pregliasco. Ha un diminutivo? “Preglias – ha detto il virologo a Rai Radio1 – che è anche il nome del mio account Instagram».