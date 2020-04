Secondo quanto riportato da “Notiziario del Calcio”, il Palermo figura al primo posto tra le squadre che hanno la media punti più alta conquistata lontano dalle mura amiche. I rosanero di mister Pergolizzi hanno totalizzato 29 punti in 12 partite in trasferta, media punti di 2.41 a gara. A seguire, con una media di 2.38 per ogni gara in trasferta, troviamo la Turris, al comando del girone G, che ha conquistato la bellezza di 31 punti in 13 trasferte. Pochissimo più distante c’è la prima inseguitrice dei corallini, ovvero l’Ostiamare, con una media di 2.36 punti, frutto di 33 punti conquistati in 14 gare lontano da casa. Seguono altre due capolista molto ravvicinate: il Matelica (girone F), con una media di 2.15, ed il Campodarsego (girone C), media di 2.14 punti ad ogni trasferta. Poi c’è il Campobasso, secondo nel girone F, che ha una media di 2.09, mentre a quota 2 punti a partita troviamo un tris di squadre: Legnano (girone B), Calvina (girone D) e Notaresco (girone F). Chiudono questa speciale classifica quattro squadre che hanno una media di 1.92 punti conquistati per ogni partita lontano da casa: Lucchese (girone A), Correggese (girone D), Monterosi (girone E) e Bitonto (girone H).