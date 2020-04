Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, non è passato senza polemiche il corteo funebre di due giorni fa a Messina, con alcune decine di persone che hanno accompagnato la salma di Rosario Sparacio, fratello di Luigi, storico boss di Messina poi diventato collaboratore di giustizia. Nonostante i divieti previsti da decreti ordinanze che vietano funerali per l’emergenza Coronavirus e assembramenti di ogni genere, pare che un gruppetto di persone a piedi, ma anche in auto abbia accompagnato il feretro nel suo ultimo viaggio verso il Gran Camposanto. Sulla vicenda ha acceso i riflettori anche la questura che ha avviato degli accertamenti: approfondimenti per chiarire cosa sia accaduto. La vicenda ha sollevato reazioni da più parti ed un vespaio di polemiche sui social. (AGI)