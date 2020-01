Come evidenziato con un post su Facebook dal Corigliano, dopo la sospensione della partita tra Corigliano e Troina, valevole per la 13^ giornata del campionato di serie D, il match si giocherà domani mercoledì 8 gennaio alle ore 14,30. La gara era stata interrotta al 54′ per impraticabilità del campo e dunque ci saranno da giocare 36 minuti. La sfida sarà diretta da Daniel Cadirola di Milano, coadiuvato da Daniele Santini di Savona e Andrea Pasqualetto di Aprilia.