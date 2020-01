Secondo quanto evidenziato da “Pescarasport24.it”, la società abruzzese sarebbe intenzionata a intervenire sul mercato per rafforzare soprattutto l’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Pescara avrebbe messo nel mirino l’ex rosa La Gumina, attualmente all’Empoli. Il giovane palermitano, così come l’ex compagno al Palermo Moreo, non sta trovando molto spazio e per questo si prospetta per lui una cessione, molto probabile in Serie B. Il giocatore arriverebbe al Pescara sempre con l’attenzione della Juventus, in ottimi rapporti con il Pescara, che continua a monitorare la crescita dell’ex Palermo.