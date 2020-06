Tanta confusione in Serie D dopo le 36 retrocessioni in Eccellenza. Secondo quanto riporta “Notiziariodelcalcio.com” la Lnd ha deciso di promuovere 35 squadre in Serie D, quindi sette promozioni e non 8. In questo modo si arriverà a 165 squadre in Serie D e non 166, in 9 gironi.