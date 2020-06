Secondo quanto riporta “Teleclubitalia”, salgono a 77 i casi di positività all’IRCCS San Raffaele La Pisana. Il contagio arriva a Latina, mentre salgono a tre i decessi, sempre riconducibili al San Raffaele e su 20 nuovi positivi nel Lazio, ben sette sono riconducibili alla struttura della Pisana. Per quanto riguarda la terza vittima del focolaio, si tratta di un paziente ricoverato al Gemelli, proveniente dal San Raffaele. Il contagio cresce anche tra gli operatori sanitari, tra gli ultimi un medico del Policlinico Umberto I di Roma, dopo l’infermiere risultato positivo ieri insieme a un paziente e collegato per un link familiare al focolaio dell’Irccs. Contagiato anche un operatore proveniente dalla Asl di Latina e un altro dalla Asl di Rieti (parente del paziente morto nei giorni scorsi che era stato ricoverato all’Irccs San Raffaele per un periodo di riabilitazione.