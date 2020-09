Nessuna gara al Provinciale fra Trapani e Casertana. La formazione granata raggiunto l’impianto sportivo non è scesa neppure in campo per il riscaldamento. La decisione da parte dei direttori di gara è avvenuta al 15:53.

Problemi di tesseramento sarebbe questa la motivazione della mancata disputa della prima giornata di campionato di serie C.

Si attende adesso il provvedimento di Giudice Sportivo. Si dovrebbe procedere con la sconfitta a tavolino per il Trapani 0-3, un punto di penalizzazione e multa. Non si esclude, tuttavia, una mano più pesante da parte della giustizia sportiva.