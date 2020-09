Trapani-Casertana non inizierà alle 15. Secondo quanto riportato da “Trapanigranata.it” nessun calciatore e neanche l’arbitro è uscito dal sottopassaggio per entrare sul terreno di gioco del Provinciale”. Il problema è legato ad alcune autorizzazioni non arrivate dalla Lega per alcuni tesserati, in particolare per il tecnico Oberdan Biagioni. Inoltre, il responsabile sanitario Mazzarella è in malattia. Si attenderanno 45 minuti, altrimenti la Casertana vincerà a tavolino.