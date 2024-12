Serie C: Taranto, respinto ricorso dalla Corte d’Appello Federale. Confermato il -4 in classifica

Il 5 novembre, il Taranto è stato sanzionato con 4 punti di penalizzazione in classifica e 4 mesi di inibizione per Massimo Giove e Salvatore Alfonso, rispettivamente presidente e amministratore unico del club. La società, ha immediatamente provveduto a richiedere un ricorso per cercare di riprendere i punti tolti, ma la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello lo ha respinto, si è definitivamente espressa confermando le penalizzazioni qui sopra riportate. Il Taranto, dunque, non potrà nuovamente appellarsi e chiuderà il campionato con il -4 sulle spalle.

