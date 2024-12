Sebastiani: «Quando sento parlare di Brunori al Pescara mi viene da ridere»

Ai microfoni di “Rete 8”, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha rilasciato un’intervista nella quale si è soffermato anche sul mercato di gennaio, in particolare su un possibile arrivo di un attaccante dopo l’infortunio di Vergani:

«Sinceramente al momento pensiamo solamente alle sfide contro il Campobasso e la Ternana, poi penseremo al mercato. Tuttavia certi nomi che sono stati accostati al nostro club sono fuori portata, in quanto giocano in categorie superiori e costano una tombola. Quando sento parlare di Mancuso o di Brunori al Pescara mi viene da ridere. Hanno ingaggi molto alti e fuori budget per noi e quindi non esiste al mondo».