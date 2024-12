Palermo verso il Catanzaro: da domani i rosanero saranno in ritiro

Il Palermo vuole prepararsi al meglio in vista del prossimo impegno di campionato contro il Catanzaro. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rosanero ha pubblicato il report sulla doppia seduta di allenamento svolta in data odierna, mercoledì 11 dicembre, annunciando che da domani gli uomini di Dionisi saranno in ritiro:

“Doppio allenamento oggi a Torretta per il Palermo in vista della prossima gara casalinga contro il Catanzaro.

Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio, hanno svolto torelli ad alta intensità, un lavoro specifico sulla transizione offensiva, una partita con focus sul possesso palla e una partita 11 vs 11 in una porzione ridotta del campo.

Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra.

Da domani la squadra guidata da Alessio Dionisi sarà in ritiro: la preparazione dei rosanero proseguirà al Palermo CFA”.