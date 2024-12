Da Frosinone: Saric sfumato in estate per mancanza di tempo. Nuovo tentativo a gennaio?

Negli ultimi giorni dell’ultima sessione estiva di calciomercato, Dario Saric sarebbe stato ad un passo dal Frosinone. La trattativa tra il club ciociaro e il Palermo sembrava essere arrivata al traguardo, ma la mancanza di tempi tecnici è stata decisiva per far saltare l’affare. Secondo quanto appreso da TuttoFrosinone.com, la società laziale potrebbe comunque riprovarci a gennaio per assicurarsi le prestazioni del giocatore rosanero, apprezzato per le sue qualità tecniche. Il bosniaco potrebbe lasciare la Sicilia e il Frosinone è pronto a rifarsi vivo.

Continue Reading